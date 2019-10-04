Казань, , 00:27 — REGNUM В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью. Об инциденте высказалась представитель пресс-службы правительства региона Лилия Галимова.

«Я не могу давать оценку деятельности телеведущего. У него есть свой работодатель, который может давать оценку его профессиональной деятельности», — цитирует Галимову «Бизнес-online».

Она полагает, что сравнение жителя Татарии и ИГИЛ у Соловьева, поскольку он очень опытный ведущий, могло получиться только случайно, и не является задуманной аналогией.

При этом она отметила, что опубликованный видеоролик не позволяет в полной мере оценить контекст разговора. Однако Соловьев не должен был оскорблять человека, который не может ответить. Она напомнила, что телеведущий проводит курсы по мастерству диалога.

«Я думаю, что все-таки не очень честно вступать в конфликт со своим оппонентом публично через уважаемую радиостанцию, которая вещает на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить. В этом смысле, конечно, не совсем честно», — заключила Галимова.

ИА REGNUM напоминает, ранее в эфире радиостанции «Вести FM» у Соловьева возник конфликт с жителем Татарии.

Телеведущий стал кричать и называть представителя республики «мразью».

"Не позорь Татарстан, мразь!», — негодовал Соловьев.

При этом слов его оппонента, которые привели ведущего в такое раздражение, в видеозаписи нет.

«Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ* всплывают», — пародируя акцент говорил Соловьев.