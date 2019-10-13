Москва, , 15:10 — REGNUM Тележурналист Владимир Соловьев в эфире авторской программы на телеканале «Россия 1» призвал всех посетить столицу Татарии. Гости программы «Вечер с Владимиром Соловьев» обсуждали Золотую Орду и монголо-татарское иго, таким образом тема плавно перешла в рассуждения о Татарии.

«Пользуясь случаем, призываю всех посетить Казань — потрясающей красоты современный город с удивительными древними строениями. Вы просто насладитесь. Нереальный город», — говорил Соловьев.

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ИА REGNUM напоминает, неделей ранее в эфире радиостанции «Вести FM» у Соловьева возник конфликт с жителем Татарии. Телеведущий стал кричать и называть представителя республики «мразью».

"Не позорь Татарстан, мразь!», — негодовал Соловьев. При этом слов его оппонента, которые привели ведущего в такое раздражение, в видеозаписи нет.

Представитель пресс-службы правительства республики Лилия Галимова прокомментировала слова Соловьева, отметив, что опытный телеведущий не должен оскорблять человека, который не может ответить. Вступать в такой конфликт «не очень честно». Она напомнила, что Соловьев проводит курсы по мастерству диалога.