Барселона, Испания, 16 октября, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Несколько крупных маршей протеста прошли в городах Каталонии, 16 октября передает агентство Associated Press.

Rob Shenk Протесты в Барселоне

15 октября протестующие в центре Барселоны поджигали баррикады и закидывали полицейских камнями. 14 октября тысячи демонстрантов захватили главный терминал аэропорта «Эль-Прат».

На третий день протестов из-за осуждения лидеров «сепаратистов» Каталонии пока не было сообщений о беспорядках и столкновениях с полицией.

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