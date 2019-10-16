Рим, 16 октября, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Утвержденный правительством Италии проект налоговой реформы предполагает ужесточение законодательства в части борьбы с уклонением от уплаты налогов, передает информагентство ANSA в среду, 16 октября.

Питер Брейгель Младший. Деревенский юрист (Крестьяне у сборщика налогов). 1626

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере нарушителям будет грозить до 8 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным экспертов Италия занимает первое место в Евросоюзе по уровню уклонения от уплаты НДС.

Читайте также: Италия остается лидером Евросоюза по уклонению от уплаты НДС