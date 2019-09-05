Милан, Италия, , 15:44 — REGNUM Италия продолжает занимать первое место в ЕС по объему уклонению от уплаты НДС, передает Mediaset в четверг, 5 сентября, со ссылкой на данные Еврокомиссии по итогам 2017 года.

Квентин Массейс. Поставщики-крестьяне в Управлении сборщиков налогов

Сумма недополученных бюджетом доходов оценивается в 33,6 млрд евро.

При этом по доле недоплаченных средств в общем объеме НДС Италия занимает четвертое место в ЕС — еще хуже налог на добавленную стоимость платят в Румынии, Греции и Литве.

В Италии в 2017 году в сравнении с 2016 годом объем недополученных государством средств по НДС сократился на 2,6%.