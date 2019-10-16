Чебоксары, 16 октября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Около 35 тыс. жителей Чувашии работают вахтовым методом. И люди «будут уезжать». Об этом глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил на встрече с «ведущими СМИ» республики, стенограмма которой опубликована на официальном портале органов власти Чувашии.

Cap.ru Встреча главы Чувашии Михаила Игнатьева с «ведущими СМИ»

Руководитель республики уверен, что в части зарплаты «на средний российский уровень мы никогда не выйдем». Отметим, по размеру средней зарплаты Чувашия в конце списка среди регионов ПФО: в июле 2019 года средняя зарплата в Поволжье составила 33 677 рублей, в Чувашии — 29 044 рубля.

Игнатьев утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли также продолжать жители работать вахтовым методом в Москве или Сибири.

«Будут уезжать», — уверен Михаил Игнатьев.

«Мы посчитали: по республике у нас до 35 тысяч жителей работают вахтовым методом, это на скважинах, на Ямале, в ХМАО, Москве, Московской области, в других мегаполисах», — сообщил глава республики, отметив, что помимо этого, по «серым» схемам в республике работают где-то 160 тыс. человек.

По последним данным Росстата, в Чувашии в июне — августе 2019 года уровень безработицы (соотношение к численности рабочей силы) составил 4,4%, в целом в Поволжье — 4,1%.

Отметим, в 2018 году Михаил Игнатьев пояснял, что люди уезжают, потому что республика — «трудоизбыточный регион», и это «нормальный процесс на рынке труда». Он заявил, что «нисколько не сожалею, что кто-то уезжает, кто-то становится специалистом на федеральном уровне». При этом в 2019 году в министерстве труда Чувашии отмечали, что в регионе «на протяжении последних лет испытывает серьёзную потребность в рабочей силе, прежде всего в квалифицированных специалистах». Восполнение кадрового дефицита в республике «частично происходит за счёт трудовых мигрантов».

Подробнее: Глава Чувашии: «Я нисколько не сожалею, что кто-то уезжает»

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Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Игнатьев дал прогноз по росту средней зарплаты в регионе, выразив уверенность, что «на средний российский уровень мы никогда не выйдем». Он сослался на то, что «Россия движется вперед, а регионы в этой конкурентной среде тоже двигаются вперед».

По последним данным Росстата, в июле 2019 года средняя зарплата в Поволжье составила 33 677 рублей, в Чувашии — 29 044 рубля. Ниже уровень средней зарплаты в ПФО отмечен только в Мордовии и Саратовской области.

Напомним, Чувашия вошла в число десяти регионов со «слабой экономикой» и получила федерального куратора в лице главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Отстающие регионы разработали проекты «индивидуальных программ развития», которые представлены 10 октября на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева.