Чебоксары, , 07:31 — REGNUM

Чувашия «на протяжении последних лет испытывает серьёзную потребность в рабочей силе, прежде всего в квалифицированных специалистах». Одна из причин — несоответствие спроса и предложения. Восполнение кадрового дефицита в республике «частично происходит за счёт трудовых мигрантов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на государственную программу по социальной поддержке граждан, в которую в конце июля внесены изменения.

Трудовые мигранты Focus.kg

В докладе отмечается, что в Чувашии «наиболее острой проблемой рынка труда республики остается несоответствие спроса и предложения, порождающее структурную безработицу». По данным минтруда республики, в структуре спроса преобладают вакантные должности для рабочих, в то время как среди безработных более 56,1% составляют граждане со средним профессиональным и высшим образованием.

«Несоответствие профессионально-квалификационной структуры предлагаемой рабочей силы и спроса на неё приводит к тому, что потребность в кадрах частично остаётся неудовлетворенной», — признают в министерстве труда Чувашии.

Чиновники констатируют, что работодателям нужны готовые кадры, имеющие высокую квалификацию в сферах новых технологий, развития механизма управления производством и прогнозирования перспектив развития тех или иных отраслей, при этом «преимущественно трудоспособные мужчины среднего возраста с опытом работы». В то время как более половины официально зарегистрированных безработных — мужчины.

«Восполнение кадрового дефицита в республике частично происходит за счёт трудовых мигрантов… Осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами носит временный, нестабильный характер, что в значительной степени обусловлено языковым барьером, незнанием мигрантами культурных традиций принимающего общества», — говорят чувашские власти.

На этом фоне в республике продолжается отток трудоспособного населения в другие регионы России. По официальным данным, в 2017 году через органы службы занятости населения республики 1134 человека выехали в организации Московской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов.

Напомним, ранее бурное обсуждение в республике вызвало заявление главы Чувашии Михаила Игнатьева о миграционной ситуации. По его мнению, люди уезжают, республика — «трудоизбыточный регион», и это «нормальный процесс на рынке труда». Он заявил, что «нисколько не сожалею, что кто-то уезжает, кто-то становится специалистом на федеральном уровне».

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На 29 июля 2019 года уровень регистрируемой безработицы в Чувашии по отношению к численности экономически активного населения составил 0,75%, официально безработными числятся 4630 граждан.