Барселона, Испания, 16 октября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В Каталонии накануне, 15 октября, вспыхнули новые протесты, активисты, несогласные с вынесенным в отношении лидеров сепаратистов приговором, вновь вступили в столкновения с полицией, а также блокировали транспортные системы. Так, как сообщает газета Excelsior, испанские власти объявили, что начали расследование в отношении организаторов митингов.

Jnc.cat Испанская полиция на улицах Бврселоны

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Так, накануне в регионе были заблокированы несколько железных и автомобильных дорог, в том числе автомагистраль, соединяющая Барселону с Францией.

Во второй половине дня были запланированы митинги перед зданиями правительства в четырёх крупных каталонских городах, включая Барселону.

По данным издания, во время столкновений между протестующими и сотрудниками полиции в международном аэропорту Барселоны и в других точках столицы северо-восточного региона Испании более 170 получили ранения, в том числе около 40 полицейских.

В Брюсселе бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон участвовал в акции протеста с десятками сторонников независимости перед штаб-квартирой Европейской комиссии.

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Добавим, что на сегодня, 16 октября, запланировано начало трёхдневной студенческой забастовки.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста в Каталонии вспыхнули 14 октября. Поводом стало несогласие с вынесенным Верховным судом Испании вердиктом в отношении 12 каталонских политиков, которые причастны к организации незаконного референдума о независимости в 2017 году.