Лондон, 15 октября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова падают на фоне публикации нового прогноза МВФ о перспективах мировой экономики, 15 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть Brent опустилась на 54 цента (0,91%), до $58,81 за баррель. Нефть WTI подешевела на 72 цента (1,34%), до $52,87 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 октября Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозируемый рост мировой экономики до 3% в 2019 году.

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