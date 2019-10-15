Нефть Brent упала ниже $59 за баррель
Лондон, 15 октября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова падают на фоне публикации нового прогноза МВФ о перспективах мировой экономики, 15 октября передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
К настоящему моменту нефть Brent опустилась на 54 цента (0,91%), до $58,81 за баррель. Нефть WTI подешевела на 72 цента (1,34%), до $52,87 за баррель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 октября Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозируемый рост мировой экономики до 3% в 2019 году.
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