Мадрид, 15 октября, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Лидер сепаратистов Каталонии Ориол Жункерас, осужденный Верховным судом Испании на 13 лет тюремного заключения, уверен в неизбежности нового референдума о независимости региона, 15 октября передает агентство Reuters.

Marc Puig i Perez Ориол Жункерас

«Конфликт должен быть разрешен с помощью избирательных урн… Рано или поздно референдум неизбежен, потому что как иначе мы можем дать голос гражданам?» — заявил Жункерас в послании журналистам.

В письменном сообщении из испанской тюрьмы Жункерас также заявил, что сохранил «глубоко демократические убеждения» и не жалеет о референдуме 2017 года.

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