Мадрид, , 20:33 — REGNUM Лидер сепаратистов Каталонии Ориол Жункерас намерен обжаловать приговор Верховного суда Испании в Европейском суде по правам человека, 15 октября передает агентство Reuters.

«Мы не сдадимся… Тюрьма и изгнание сделали нас сильнее» , — сообщил Юнкерас журналистам агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября испанский суд отправил Жункераса в тюрьму на 13 лет, его соратники также получили длительные тюремные срока. Осуждение сепаратистов вызвало массовые беспорядки в Каталонии.

Читайте также: «100 лет тюрьмы! Это ужасно» — Пучдемон о приговоре сепаратистам Каталонии