Санкт-Петербург, 15 октября, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Петербургу следует озаботиться не созданием «музея-квартиры» Карла Маннергейма, а развитием Музея блокады и обороны Ленинграда. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал 15 октября историк, автор исследований об участии Финляндии в войне против СССР Владимир Барышников.

ИА REGNUM Доска Маннергейму накануне демонтажа со стены дома по Захарьевской улице

«То есть Маннергейм — это у нас вечное знамя?» — предположил историк, памятуя перипетии, связанные со скандальной установкой и снятием памятной доски Маннергейму в 2016 году.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что музей-квартира финского маршала, до 1917 года служившего в царской армии, может появиться в Конюшенном ведомстве в центре Петербурга в рамках его реконструкции.

«Будем объективны: Маннергейм герой. Но герой не России. А другого государства. И в данном случае увековечивать память человека, который столько бед принес жителям города, выглядит неуместным. Мне кажется, надо все-таки заниматься Музеем блокады и обороны Ленинграда, а не (музеем) имени человека, который город душил своими войсками вместе с немцами», — сказал Владимир Барышников.

В противном же случае у инициаторов подобных проектов есть широкое поле для деятельности, считает историк.

«Давайте подумаем: есть и другие подобные деятели. Альфред Розенберг, например, один из идеологов нацизма. Он в Москве некоторое время находился, может, и его память увековечить как-то?» — задался вопросом исследователь.

Напомним, Карл Маннергейм в годы Второй Мировой войны руководил войсками Финляндии, союзными Гитлеру и обеспечивавшими блокаду Ленинграда с севера, а значит, несущими ответственность за массовую гибель мирного населения от голода, холода, обстрелов и бомбежек, а также организовал геноцид русского населения Карелии.

Добавим, что Музей истории Санкт-Петербурга заявил ИА REGNUM о том, что не имеет никакого отношения к идее создания «музея-квартиры» Маннергейма в Конюшенном ведомстве.