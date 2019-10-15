Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Музей истории Санкт-Петербурга предлагает открыть в центре Северной столицы, в здании Конюшенного ведомства музей-квартиру Карла Маннергейма — политического деятеля Финляндии, одного из союзников Адольфа Гитлера во Второй Мировой войне.

Конюшенное ведомство Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этом сообщило интернет-издание «Санкт-Петербург. Ру». По его данным, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, в чьём ведении сейчас находится Конюшенное ведомство, после реконструкции, которая предстоит этому памятнику архитектуры, предлагает разместить там свою экспозицию, посвященную Маннергейму, а также создать место для проведения неких фестивалей.

Как сообщало ИА REGNUM, судьба Конюшенного ведомства до сих пор не решена. Одна из причин — в городе никак не могут решить, чем наполнить обширные пространства этого комплекса в историческом центре Северной столицы. Одно из предложений — разместить там музей современного искусства. Также предлагалось создать экспозицию памяти Александра Пушкина, которого отпевали в Конюшенной церкви.

«Смольный определится с концепцией в конце года, а за это время могут быть предложены варианты реновации Конюшенного ведомства», — отмечает источник.

Напомним, скандальная установка памятной доски Маннергейму в июне 2016 года на Захарьевской улице вызвала возмущение в Петербурге и во всей России. Церемония установки доски проводилась при участии экс-главы администрации президента Сергея Иванова и теперь уже бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова.

После многомесячных протестов общественных активистов, блокадников, жителей Петербурга и других регионов, политиков, историков и журналистов доску Маннергейму 13 октября 2016 года тайно демонтировали и увезли в Ратную палату в Царском Селе, где она стала частью экспозиции музея Первой мировой войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Доска Маннергейму переехала в «Царское Село»

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный признал Маннергейма виновником блокады Ленинграда вкупе с Гитлером

Как сообщало ИА REGNUM, позже власти Санкт-Петербурга признали, что Карл Густав Маннергейм, наряду с гитлеровскими нацистами, несет ответственность за блокаду Ленинграда в 1941—1944 годах и вызванные ею огромные жертвы среди гражданского населения. В Смольном сообщили, что инициаторами установки доски Маннергейму в Петербурге были федеральные власти, и посчитали обоснованными общественные протесты в связи с появлением доски.

Читайте ранее в этом сюжете: Конюшенное ведомство Петербурга: между руинами и новой доминантой