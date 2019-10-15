Барселона, Испания, 15 октября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Вынесенный Верховным судом Испании приговор в отношении 12 организаторов референдума о независимости Каталонии 2017 года, признанного Мадридом незаконным, не служит для урегулирования политических конфликтов. Об этом 15 октября заявил исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, добавив, что Мадрид уважает вердикт суда в отношении лидеров сепаратистского движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Читайте также: Пучдемон призвал к новому референдуму о независимости Каталонии

«Этот приговор не был призван урегулировать каталонский конфликт», — отметил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что кризис, прежде всего, является «конфликтом между каталонцами», пишет ТАСС. Боррель обратил внимание на необходимость начать диалог «для нормализации политической общественной жизни в Испании». По его словам, нужно «залечивать раны этого каталонского общества, но с полным уважением к конституции Испании».

Читайте также: Протесты в Каталонии: граждан РФ среди пострадавших нет

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении 12 каталонских политиков, которые причастны к организации незаконного референдума о независимости в 2017 году. После этого сторонники независимости Каталонии устроили массовые акции протеста.