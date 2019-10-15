Москва, 15 октября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь намерены внести в Госдуму депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Парламентарии предлагают разрешить применение смертной казни — для тех, кто покушался на жизнь ребёнка.

Отметим, что «Справедливая Россия» настаивает на применении смертной казни и в отношении террористов. Об этом Миронов заявил, комментируя трагедию в Беслане, когда террористы захватили школу.