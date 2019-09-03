Москва, , 09:39 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на применении смертной казни в отношении террористов. Об этом он заявил, комментируя трагедию в Беслане, когда террористы захватили школу.

«Террористов убили во время штурма, но один из тех подлецов, кто устроил этот ад, остался жив и сейчас отбывает пожизненное заключение. Заслуживает ли он этого? Думаю, что заслуживает он только одного!» — отметил Миронов в Facebook.

Он уверен, что «исправить этих нелюдей невозможно».

"Единственно справедливым наказанием может быть только их безжалостное уничтожение. Террористам — только смертная казнь!» — предлагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия в память о погибших в теракте в школе №1 в Беслане.

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