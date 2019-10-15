Москва, 15 октября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье из Санкт Петербурга Dop-shop создало второй багажник SHUTTLE BOX для Lada Largus. Об этом сообщается на сайте компании.

Dop-shop Lada Largus

По информации представителей компании, багажник состоит из двух частей. Он расположен на задних дверях машины. Материал автомобильного «рюкзака» — армированный стеклопластик. За дополнительную плату автолюбители смогут выбрать цвет багажника.

SHUTTLE BOX оснащён дублирующими стоп сигналами. Также на багажнике есть место для крепления номерного знака с подсветкой. Сейчас бокс находится в процессе получения сертификата.

Тюнеры заверяют, что сотрудникам дорожной полиции будет достаточно наличия сертификата, поэтому изменения в ПТС автомобиля вносить будет не нужно.

Однако предсказать реакцию сотрудников ГИБДД довольно трудно, поскольку, по их мнению, даже установка простого бокса на крышу является изменением конструкции машины.

Грузоподъемность навесного багажника равна 100 кг, его масса составляет 40 кг, а стоимость — 55 500 рублей.

Напомним, в сентябре 2019 года российские автолюбители приобрели 31 516 новых машин марки Lada, что на 1,1% больше, чем за сентябрь 2018 года. Всего за первые три квартала 2019 года реализация машин отечественной компании составила 265 200 единиц, что на 2,4% больше, чем годом ранее.

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