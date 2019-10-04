Москва, 4 октября 2019, 09:06 — REGNUM Битопливный Lada Largus CNG стал доступней за счет акций, которые будут действовать в октябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
Автомобиль стало выгоднее купить за счет действия программ «Осеннее предложение» (скидка в 50 тыс. рублей), trade-in и Lada Finance.
До конца октября 2019 года разница между двухтопливной и бензиновой версиями семейства Lada Largus составляет всего 22 тыс. рублей.
Пятиместный Largus в кузове «универсал» обойдется покупателям в октябре (с учетом всех акций) в начальной комплектации от 674 900 рублей. Цена на спортивную версию составит от 739 900 рублей.
Фургон Lada Largus CNG можно будет купить от 649 900 рублей. Как сообщает пресс-служба отечественного бренда, на сегодняшний день это самый доступный битопливный автомобиль на российском авторынке.
Напомним, продажи АвтоВАЗа по итогам сентября 2019 года увеличились на 1,1%, до 31 516 единиц.
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