Москва, , 09:06 — REGNUM Битопливный Lada Largus CNG стал доступней за счет акций, которые будут действовать в октябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобиль стало выгоднее купить за счет действия программ «Осеннее предложение» (скидка в 50 тыс. рублей), trade-in и Lada Finance.

До конца октября 2019 года разница между двухтопливной и бензиновой версиями семейства Lada Largus составляет всего 22 тыс. рублей.

Пятиместный Largus в кузове «универсал» обойдется покупателям в октябре (с учетом всех акций) в начальной комплектации от 674 900 рублей. Цена на спортивную версию составит от 739 900 рублей.

Фургон Lada Largus CNG можно будет купить от 649 900 рублей. Как сообщает пресс-служба отечественного бренда, на сегодняшний день это самый доступный битопливный автомобиль на российском авторынке.

Напомним, продажи АвтоВАЗа по итогам сентября 2019 года увеличились на 1,1%, до 31 516 единиц.

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