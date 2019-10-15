Магадан, 15 октября, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Предложения об установлении устойчивой автомобильной связи между Колымой, Байкало-Амурской магистралью и Якутией губернаторы двух регионов по поручению президента РФ Владимира Путина должны представить до 1 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Svetlana Ivanova Дорога. Якутия

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Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, который проходил 4 сентября. В числе поручений правительству и предложения об установлении устойчивой автомагистрали между центрами экономического роста на территории Магаданской области и Байкало-Амурской магистралью. Ответственные за исполнение поручений главы Якутии и Колымы: Айсен Николаев и Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, на устранение последствий летнего паводка Магаданской области необходим 1 млрд рублей. И это только на дорожные работы.