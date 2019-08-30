Село Кулу, Магаданская область, , 09:48 — REGNUMНа устранение всех последствий ливневых дождей Магаданской области потребуется не менее 1 млрд рублей. В отсутствии этих денег в бюджете, губернатор региона Сергей Носов обратился за помощью к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Особенно от стихии пострадал Тенькинский округ, паводком размыло автодорогу, по которой должен идти завоз топлива для котельных. Но участок трассы Палатка — Кулу — Нексикан с 320-го по 391-й км до сих пор не восстановлен.

Вот эти 70 км и нуждаются в восстановлении, чтобы возить уголь, иначе отопительный сезон не запустят в округе.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала августа, после сильных дождей было перекрыто автомобильное движение на участке трассы Палатка — Кулу — Нексикан с 320-го по 391-й км.