Виндзор, Канада, 14 октября, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его партия и правительство продолжат борьбу с президентом США Дональдом Трампом и «силами популизма и хаоса», 14 октября передает агентство Reuters.

The White House Дональд Трамп и Джастин Трюдо на саммте G7

«Нам необходимо сильное правительство… для противодействия Дональду Трампу, для противодействия силам популизма и хаоса по всему миру» , — заявил Трюдо журналистам в Виндзоре.

Либеральная партия Трюдо по итогам предстоящих выборов может проиграть консерваторам Эндрю Шира и потерять большинство в парламенте.

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