Минск, 14 октября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Накануне финала кампании по формированию двухпалатного Национального собрания Белоруссии стали известны кандидатуры «партии власти», представители которой (преимущественно беспартийные) будут голосовать за одобренные Александром Лукашенко законопроекты. Список провластных кандидатов опубликовал Telegram-канал «БелоРусский диалог».

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«17 ноября в Беларуси завершится предвыборная вакханалия. Нескольким сотням кандидатов отведена роль статистов. Весь месяц они будут выступать, встречаться с населением, прыгать на площадях и демонстрировать своё актерское мастерство. Бессменный руководитель ЦИрК Лидия Ермошина уже сейчас знает список будущих «депутатов» Палаты представителей», — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала, состав нижней палаты Нацсобрания будет таким: «Планируется, что 32 человека продолжат свою работу в Овальном зале Дома правительства в окружении 45 женщин. Партийный расклад: 13 — Коммунистическая партия Беларуси, 6 — Республиканская партия труда и справедливости, 3 — Белорусская патриотическая партия, 1 — Белорусская аграрная партия. Одно кресло отведено «оппозиционерке». Раскачивать лодку перед президентскими выборами власть не будет».

Напомним, в августе пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко своими указами № 293 и № 294 от 5 августа назначил выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Белоруссии седьмого созыва: они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года. В 2020 году завершится президентская кампания в Белоруссии, фактически стартовавшая в 2018 году.

В нижней палате Нацсобрания Белоруссии 110 мест, в верхней (Совете Республики) 64 места. Часть депутатов верхней палаты НСРБ президент Белоруссии назначает лично. Предыдущая парламентская кампания в Белоруссии завершилась в сентябре 2016 года.