Москва, 14 октября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Власти Российской федерации и Турции находятся в контакте по военной операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии, заявил 14 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Турция и Россия

«Контакты между российскими и турецкими властями осуществляются», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, существуют также каналы связи между военными двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата. Цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

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