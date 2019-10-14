Санкт-Петербург, 14 октября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. В бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год запланированы средства на проектирование восьми новых станций метро. Об этом сообщил 14 октября глава городского комитета по экономической политике Валерий Москаленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Час пик в метро Петербурга

«Мы существенно наращиваем расходы на проектирование объектов метрополитена, формируя таким образом проектный задел», — сказал Москаленко на заседании правительства Санкт-Петербурга.

В 2020 году, как предполагают чиновники, 982 млн рублей пойдут на проектно-изыскательские работы по 27 объектам, из них в 17 случаях работы должны быть завершены. В частности, это участок Красносельско-Калининской линии (ККЛ) от «Казаковской» до «Путиловской», участок Невско-Василеостровской линии от «Беговой» до «Зоопарка», участок Фрунзенско-Приморской линии от «Комендантского проспекта» до «Шуваловской». Продолжится проектирование двух объектов ККЛ.

Кроме того, начнется проектирование участка Красносельско-Калининской ветки на 5 станций метро от «Обводного канала-2» до «Суворовской» и от «Суворовской» до «Полюстровского проспекта», а также двух станций метро Кировско-Выборгской линии от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова», а также одной станции — «Кудрово», которая последует сразу после «Улицы Дыбенко» и будет находиться на территории Ленобласти.

Смольный также ожидает в 2020 году завершение работ по инженерной подготовке территории и вестибюля станции метро «Театральная».

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Напомним, на 2020 год Смольный запланировал выделить на развитие метро более 13 млрд рублей. Из них 1 млрд пойдет на проектирование. Ранее чиновники неоднократно жаловались на недостаток проектов, из-за чего деньги якобы невозможно освоить и отчего строительство метро в Петербурге идет столь низкими темпами.