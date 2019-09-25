Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов согласился с некачественной подготовкой комитета по развитию транспортной инфраструктуры к бюджетным чтениям, передает корреспондент ИА REGNUM.

На ведомство под руководством Сергея Харлашкина пожаловалась депутат ЗакСа от «Партии роста» Оксана Дмитриева. Она напомнила, что КРТИ напрямую отвечает за меторстроение и взаимоотношения с «Метростроем», но у нее создается ощущение, что у Харлашкина «нет концепции и четкого понимания того, что нужно делать».

Более того, по ее мнению, во время «нулевых чтений» городского бюджета на 2020 год хуже всех были представлены материалы КРТИ. В пример она привела комитет по экономической политике, который запрашивал дополнительно 400 млн рублей из казны, но представил расчеты «вдоль и поперек на каждую цифру».

«Приходит потом комитет по транспортной инфраструктуре, запрашивает дополнительно 16 миллиардов ‑ и вообще ничего нет. Вообще никаких данных», — возмутилась Дмитриева.

Батанов отказался комментировать свои будущие кадровые решения и судьбу конкретно Сергея Харлашкина, но согласился с Дмитриевой по последнему пункту.

«Скажем так, качество материалов меня тоже не устроило», — заявил чиновник.