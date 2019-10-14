Брюссель, 14 октября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Страны Евросоюза намерены обсудить вопрос введения оружейного эмбарго против Турции из-за военной операции Анкары в Сирии, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы обсудим наилучшие средства, чтобы достичь международного давления (на Турцию) с целью остановить эту операцию», — сказал он.

По его словам, Брюсселю следует «двигаться в сторону оружейного эмбарго», однако «могут быть ещё и другие средства давления».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции заявили, что масштабная военная операция «Источник мира» в Сирии закончится только тогда, когда Анкара достигнет поставленных целей.

По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Турция не намерена прекращать операцию, направленную против запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), даже несмотря на призывы и ультиматумы западных стран.

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