Анкара, 14 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Министерство обороны Турции объявило об уничтожении в Сирии «550 террористов» с момента начала операции «Источник мира». Сообщение об этом опубликовано на странице минобороны в Twitter.

NATO Training Mission-Afghanistan Турецкие военные

«Число ликвидированных террористов РПК-YPG — 550», — говорится в сообщении.

Турция ведет операцию против членов Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG), которых считает террористами. Ранее, 13 октября, турецкие военные отчитались об уничтожении 525 курдских бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, к операциии на севере Сирии турецкие войска приступили 9 октября.

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