Дамаск, , 10:04 — REGNUM Правительственные войска Сирии 14 октября вошли в город Табка в провинции Ракка, ранее находившийся под контролем курдов. Об этом сообщил арабский телеканал Al Mayadeen.

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Источники издания уточнили, что все контрольно-пропускные пункты боевых подразделений «Сирийских демократических сил» (SDF) были открыты для сирийской армии, которая продолжает движение на север. Добавим, что официального заявления сирийские власти по данной ситуации пока не сделали.

Ранее сообщалось о том, что сирийские войска вошли в город Манбидж, расположенный в провинции Алеппо недалеко от сирийско-турецкой границы.

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Как сообщали ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Её целью является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Накануне, 13 октября, для противостояния Турции подразделения вооруженных сил САР начали переброску на север Сирии.