Брюссель, 14 октября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Европейский союз продлил санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных, по мнению ЕС, за применение или производство химического оружия, сообщает 14 октября на сайте Совета ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«(Санкции) применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери», — говорится в сообщении.

Ограничительные меры включают в себя запрет на поездки в ЕС и заморозку активов для физических и юридических лиц, которые якобы причастны к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Совет ЕС ввел первые санкции в рамках нового режима ограничительных мер, нацеленных на нераспространение химического оружия.

В перечень лиц, внесенных в «черный список», включены четверо граждан России, имеющих отношение к Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генштаба ВС РФ. В их числе — руководитель и замначальника военной разведки. Также в перечень попали пятеро граждан Сирии и один сирийский научно-исследовательский центр.

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