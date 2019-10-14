Москва, 14 октября, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Только нейтральный, профессиональный и признанный мировым сообществом «судья» может давать оценку тому, как Иран выполняет договор о «ядерной сделке». При этом нечестно предъявлять претензии Тегерану, когда другие стороны не выполняют свои обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiyа в преддверии визита в Эр-Рияд и Абу-Даби.

Переговоры об иранской ядерной программе — министры иностранных дел и других должностных лиц P5 + 1 и министры иностранных дел Ирана и ЕС в Лозанне

По его словам, нужно стремиться к разрешению противоречий между Ираном и Израилем, Ираном и США. Однако судить о ядерных обязательствах Ирана может только Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое прямо заявляет о полном выполнении Ираном своих обязательств.

«Если в отношении него не выполняются обязательства, почему он должен выполнять?» — сказал Путин об Иране, добавив, что лучше бы Тегеран следовал букве и духу договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин подчеркнул, что «Россия никогда не дружит с кем‑то против кого‑то». Поэтому ждать, что Москва вступит в «союз» с Саудовской Аравией и ОАЭ против Ирана, не стоит.

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