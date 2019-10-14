Москва, , 09:12 — REGNUM Теплые, партнерские отношения России с Саудовской Аравией и ОАЭ не означают союза с этими странами против Ирана. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya в преддверии визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Но Россия никогда не дружит с кем‑то против кого‑то», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Москва выстраивает отношения с каким-либо государством, исходя из положительных тенденций в контактах с ним, пояснил он. Что касается Ирана, это соседняя с Россией страна, этот фактор нельзя не учитывать. Для решения проблем, добавил Путин, всем сторонам нужно разбираться в тонкостях и нюансах и выстраивать диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин решительно осудил атаку на саудовские нефтяные объекты, в которой сам Эр-Рияд обвиняет Тегеран, однако предостерег от обвинений в адрес Ирана.

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