Вашингтон, 14 октября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Китай начал выполнять условия заключенной с Соединенными Штатами торговой сделки, написал глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров», — написал Трамп.

По словам американского лидера, условием сделки США с КНР была незамедлительная покупка у Соединенных Штатов сельхозпродукции в большом количестве, не «дожидаясь подписания сделки через три-четыре недели».

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года США и Китай находятся фактически в состоянии торговой войны, инициированной Вашингтоном. США поднимали пошлины на всё увеличивающийся список товаров из КНР, в ответ Китай проводил аналогичную политику.

Стороны подавали друг на друга иски во Всемирную торговую организацию (ВТО), проводили дискриминационную политику в отношении коммерческих компаний оппонента. С конца 2018 года предпринимались попытки прийти к соглашению, которые до этого не увенчались успехом.

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