Дамаск, 13 октября, 2019, 22:13 — ИА Регнум. На север Сирии, где вооруженные силы Турции проводят военную операцию «Источник мира», перебрасываются подразделения вооруженных сил страны. Об этом сообщает в воскресенье, 13 октября, агентство SANA.

Сирийская армия

«Подразделения сирийской арабской армии движутся на север (Сирии) для противостояния турецкой агрессии», — сообщил корреспондент агентства.

Ранее Anadolu Ajansi со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции сообщило, что турецкими военнослужащими в Сирии в ходе военной операции «Источник мира» было ликвидировано 525 членов вооруженных курдских формирований.

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