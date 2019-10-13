Стамбул, Турция, 13 октября, 2019, 20:31 — ИА Регнум. У Турции, представители вооруженных сил которой проводят военную операцию «Источник мира» в Сирии, нет никаких проблем с российской стороной. Об этом, как передает телеканал NTV, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с журналистами в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

«У нас (властей Турции) с РФ нет никаких проблем, — сказал глава государства. — Если она появляется, то мы в течение 24 часов созваниваемся с Путиным (президент Российской Федерации Владимир Путин) и после этого предпринимаем совместные шаги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы (ВС) Турции начали против курдов военную операцию в Сирии 9 октября.

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