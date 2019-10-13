Москва, 13 октября, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с последствиями тайфуна «Хагибис» направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает в воскресенье, 13 октября, пресс-служба Кремля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Тайфун

«Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа», — говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что президент РФ, передавший слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, также выразил надежду, что последствия этого тайфуна будут в полной мере преодолены.

13 октября агентство Kyodo сообщило, что в результате обрушившегося на Японию тайфуна погибли 33 человека.

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