Вашингтон, 13 октября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Курдские Сирийские демократические силы (СДС), против которых вооруженные силы Турции проводят военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, планируют заключить сделку с Сирией и Российской Федерацией. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

«СДС хотят заключить сделку с сирийцами и русскими, чтобы контратаковать турецких военных на севере (Сирии)», — отметил Эспер.

Он также добавил, что из Сирии в ближайшее время будут выведены еще около 1 тыс. военных США.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что власти США могут ввести «мощные» ограничительные меры против Турции из-за проведения военной операции в Сирии.

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