Анкара, 13 октября, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции в ходе операции «Источник мира» взяли под контроль стратегически важную трассу М4 Алеппо — Хасеке в Сирии, говорится в заявлении турецкого Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«В результате успешно проведенной операции был обеспечен контроль над трассой М4 в 30−35 километрах от границы», — говорится в завлении.

Трасса соединяет северо-восточные районы Сирии с другими регионами САР.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября турецкие власти объявили о проведении военной операции «Источник мира» в Сирии. Своей целью официальная Анкара ставит нейтрализацию курдских вооруженных формирований.

Ряд стран, в том числе Россия и США, выступили против вторжения на территорию суверенной страны.

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