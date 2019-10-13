Анкара, 13 октября, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Представители руководства Турции не намерены вести переговоры с боевиками в Сирии. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя призывы к диалогу с сирийскими курдами.

Рэджеп Тайип Эрдоган

«Как можно требовать от государства вести переговоры с террористической структурой? — сказал Эрдоган. — Непонятно, как подобное могут озвучивать главы государств или премьер-министры».

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции начали военную операцию «Источник мира» против вооруженных отрядов сирийских курдов на северо-востоке Сирии.

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