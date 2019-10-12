Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Министерство обороны США подтвердило информацию ряда СМИ о том, что турецкие военные обстреляли американский спецназ, находящийся в окрестностях города Кобани на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Напомним, что 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против вооруженных отрядов сирийских курдов. Ранее эти отряды активно поддерживались США, но в Вашингтоне заявили, что не будут воевать за курдов с турками. При этом американские военные остаются в зоне операции «Источник мира».

Один из таких отрядов американских военных подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны турецкой армии в районе города Кобани.

В Пентагоне подчеркнули, что турецкие силы знали о том, что в обстреливаемом ими районе находятся американские войска.

Также отмечается, что в результате обстрела никто из американских военнослужащих не пострадал.