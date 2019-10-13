Вашингтон, 13 октября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Власти США могут ввести «мощные» ограничительные меры против Турции из-за проведения военной операции в Сирии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я работаю с Линдси Грэмом (сенатор) и многими членами конгресса… над введением мощных санкций против Турции, — написал глава Белого дома. — Министерство финансов (США) готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. Есть большой консенсус по этому вопросу».

Напомним, 13 октября министр обороны США Марк Эспер в эфире CBS заявил, что еще около 1 тыс. военных США будут выведены в ближайшее время из Сирии, где вооруженные силы Турции проводят военную операцию «Источник мира».

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