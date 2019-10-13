Анкара, 13 октября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции, которые проводят военную операцию «Источник мира» в Сирии, работают «ювелирно». Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход операции в районах Сирии.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Операция затягивается ввиду стремления Анкары минимизировать ущерб мирному населению Сирии, — отметил турецкий лидер. — Турецкие военные работают «ювелирно», с максимальной осторожностью, чтобы не нанести вреда гражданскому населению».

При этом Эрдоган добавил, что сооруженным силам Турции под силу завершить операцию «Источник мира» всего за несколько дней.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября власти Турции объявили о проведении войсковой операции «Источник мира» в Сирии. Своей целью официальная Анкара ставит нейтрализацию курдских вооруженных формирований.

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