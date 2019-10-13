Хараре, 13 октября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Гербовая бумага для паспортов закончилась в Зимбабве, ближайшая дата возможной выдачи документа сдвинута на 2021 год. Об этом 13 октября сообщает южноафриканская радиостанция SABC.

Harvey Barrison Флаг Зимбабве

Граждане Зимбабве, которые обращаются за получением паспорта, узнают, что ближайшая дата выдачи назначена на 2021 год, а количество заявок на экстренную выдачу документа достигло 280 тысяч. При этом работники паспортной службы поясняют, что за сутки печатается в лучшем случае 80 паспортов.

Сотни тысяч людей в стране оказались в ситуации, когда они не могут подтвердить свою личность при различных юридических или банковских операциях, а также не могут выехать за границу. В особенности проблема с отсутствием гербовой бумаги коснулась предпринимателей, ведущих свой бизнес в других странах: возможность выезда из Зимбабве отложена для них на неопределённый срок.

Как поясняют чиновники, страна сейчас испытывает серьёзные экономические трудности и расходование валюты жёстко лимитировано. Гербовая бумага не производится в Зимбабве, её закупают за границей, но она при этом не входит в список приоритетных импортируемых товаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повышении цены на электроэнергию в Зимбабве более чем в три раза. Такое решение было принято для того, чтобы позволить Национальной энергораспределительной компании Зимбабве (ZETDC) увеличить производство и улучшить поставки в условиях ежедневных отключений электроэнергии.