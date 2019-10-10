Хараре, , 08:43 — REGNUM Национальная энергораспределительная компания Зимбабве (ZETDC) увеличила среднюю цену на электроэнергию на 320%. Это решение было принято для того, чтобы позволить компании увеличить производство и улучшить поставки в условиях ежедневных отключений электроэнергии. Об этом передает ВВС Africa

По сути, компания ZETDC нуждается в большем количестве средств, чтобы оплатить дизель для питания генераторов, сообщает телерадиокомпания.

В настоящее время Зимбабве борется с наихудшим экономическим кризисом со времен переворота 2017 года, в результате которого был смещен президент Роберт Мугабе.

Повышение цен на электроэнергию, второе за последние три месяца, разозлило зимбабвийцев, которые и без того страдают от резкого роста цен на топливо и основные товары. В правительстве заявляют, что перебои в подаче электроэнергии, продолжающиеся до 18 часов в день, затронули шахты, фабрики и домашние хозяйства.

В заявлении правительства также говорится, что нехватка электроэнергии в сочетании с разрушительной засухой означают, что в этом году экономика Зимбабве будет сокращаться.