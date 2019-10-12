Лондон, 12 октября, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Североатлантический альянс должен адаптироваться к «российской агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на парламентской ассамблее НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Выступая на ассамблее, Рааб в очередной раз обвинил России в «аннексии Крыма», кибератаках и отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По его словам, Россия также якобы «многократно нарушила» договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности.

Вместе с тем глава МИД Британии заявил, что НАТО нужен подход, который обеспечит возможность улучшения отношений с Россией при определённых обстоятельствах.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери весной 2018 года. Власти Великобритании обвинили в причастности к произошедшему Москву, заявив, что отравляющее вещество, действию которого подверглись Скрипали, было изготовлено в России. При этом никаких доказательств этому до сих пор предоставлено не было.

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