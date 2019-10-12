Лондон, 12 октября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Турции необходимо проявлять максимальную сдержанность во время военной операции на севере Сирии, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Флаг Турции

«Мы должны относиться к действиям Турции с повышенным вниманием, — цитирует его Association Press. — Необходимо, чтобы (в ходе операции) проявлялась максимальная сдержанность».

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», направленную, по сути, против Рабочей партии Курдистана и формирований сирийских курдов. В ходе операции турецкая сторона широко применяет авиацию и артиллерию.

По информации ООН, с начала турецкой операции на севере Сирии беженцами стали не менее 100 тыс. человек.

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