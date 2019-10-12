Улан-Удэ, 12 октября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Российская спортсменка Земфира Магомедалиева одержала уверенную победу в полуфинале чемпионата мира по женскому боксу в Улан-Удэ. За выход в финал в весовой категории до 81 кг ей противостояла Лина Ван из Китая.

Федерация бокса России rusboxing.ru Магомедалиева одержала уверенную победу в полуфинале ЧМ-2019

В ходе поединка представительница Китая не раз оказалась на полу, а в третьем раунде ей отсчитали нокдаун. В результате четверо судей отдали победу россиянке.

Тем не менее, сама Магомедалиева назвала поединок самым сложным.

«Это скоростная соперница, и мне нужно было быстрее двигаться. Мы были готовы к спортсменке из Китая. Но досрочно победить такую соперницу не получится, это титулованная спортсменка. Мне нужно было выигрывать по очкам, а этот нокдаун сам собой получился. Сейчас будем изучать будущую соперницу по финалу, поработаем над тактикой», — передают слова спортсменки Федерация бокса России.

В финале она встретится с Элиф Гюнери из Турции. Поединок состоится в воскресенье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финалистами мирового первенству стали уже трое представителей российской сборной. ЭтоЛилия Аетбаевав весовой категории до 51 кг и Людмила Воронцова (57 кг) и Екатерина Пальцева (48 кг).

Читайте также:

Лилия Аетбаева одержала победу в полуфинале ЧМ по женскому боксу

«Зубами выгрызли победу»: Воронцова вышла в финал ЧМ по женскому боксу

Пальцева стала третьей финалисткой от России на ЧМ по женскому боксу