Улан-Удэ, , 14:02 — REGNUM Екатерина Пальцева вышла в финал чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. В полуфинальном поединке в весовой категории до 48 кг российская спортсменка не оставила шансов Деми Резстан из Англии.

Четыре судьи из пяти отдали победу Пальцевой. В финале, который пройдёт в столице Бурятии в воскресенье, россиянка встретится с Манджу Рани из Индии.

Таким образом, финалистами мирового первенству стали уже трое представителей российской сборной. Как сообщало ИА REGNUM, ранее победы в своих полуфинальных боях одержали Лилия Аетбаева в весовой категории до 51 кг и Людмила Воронцова (57 кг).

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