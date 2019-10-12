Улан-Удэ, , 12:14 — REGNUM Людмила Воронцова стала второй российской спортсменкой, вышедшей в финал чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. В полуфинале в весовой категории до 57 кг она в субботу встретилась с прошлогодней победительницей мировой первенства Юй Тин Линь из Тайваня.

Людмила Воронцова вышла в финал ЧМ-2019 Федерация бокса России rusboxing.ru

По результатам упорного боя, россиянке удалось всё же сломить сопротивление соперницы. Победу судьи ей отдали раздельным решением — 3:2.

«Соперник был сильным. И мы были не совсем уверены, что это девочка. Я очень рада победе в этом сложном бою. Хотя нам без разницы, кого ломать — мы на своей территории, на своей земле!», — рассказала она после боя, добавив, что они зубами выгрызли эту победу.

Напомним, Воронцова является уроженкой Бурятии, в столице которой проходит чемпионат. Ранее она не раз отмечала, что здесь ей и стены помогают. В финале чемпионата мира, который состоится в воскресенье, представительница России встретится с филиппинкой Нести Петекио.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня также Лилия Аетбаева одержала победу в полуфинальном поединке и вышла в финал.

Читайте также: Лилия Аетбаева одержала победу в полуфинале ЧМ по женскому боксу