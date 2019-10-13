Война: ожесточённые бои на всех подступах к Москве. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 13 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 13 октября: ожесточённые бои на всех подступах к Москве.
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Немецкие войска вышли к Можайской линии обороны Москвы. Красная армия оставила Вязьму.
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