Москва, 13 октября 2019, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Война
Война
Иван Шилов © ИА REGNUM

13 октября

13 октября 1941 года немецкие войска вышли к Можайской линии обороны Москвы. Советские войска оставили Вязьму.

13 октября 1943 года Италия объявила войну Германии. В то же день СССР, Великобритания и США признали Италию совместно воюющей стороной.

13 октября 1944 года Красная Армия освободила Ригу.

Советский десант захватил порт Линахамари в Печенгском заливе. В этом же районе силы Карельского фронта пробились к шоссе Печенга-Ахмалахтии отрезали группу немецких войск от баз, расположенных на территории Норвегии.